Il Monza vince ancora: a segno Ciurria e Izzo. Empoli beffato

Una rete del solito Ciurria e quella di Izzo, che segna il suo gol numero 7 in serie A, permettono all’ottimo Monza di Palladino di conquistare altri 3 punti in chiave salvezza. Alla squadra di Zanetti non basta il pareggio di Satriano per evitare la sconfitta.

Il tabellino:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. A disp.: Cragno, Sorrentino, Marlon, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Carboni, Antov, Colpani, Colombo, D’Alessandro, Vignato. All. Palladino

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Caputo, Satriano. A disp.: Ujkani, Stubljar; Cacace, Walukievicz, Grassi, De Winter, Henderson, Pjaca, Degli Innocenti, Fazzini, Ebuehi, Tonelli, Haas, Vignato, Piccoli. All. Zanetti

Reti: 19′ pt Ciurria, 7′ st Satriano, 22′ st Izzo

Ammoniti: Parisi, Akpa Akpro, Birindelli, Pessina, Marin

Recupero: 2′ pt, 4′ st