Inter, novità di Inzaghi in vista della sfida contro il Lecce

Inter, Inzaghi pronto ad usare l’artiglieria pesante

Dopo la brutta sconfitta contro il Bologna al Dall’Ara, l‘Inter deve assolutamente ripartire e non lasciare altri punti per strada, soprattutto dopo la “sorprendente” vittoria della Lazio contro il Napoli. I nerazzurri affronteranno il Lecce al Meazza domani alle ore 18. Inzaghi è bersagliato da tutte le parti e non può permettersi altri passi falsi. In virtù di ciò, il tecnico nerazzurro vorrebbe puntare sul trio di centrocampo con cui aveva iniziato la stagione: Barella-Brozovic-Calhanoglu. Fuori dunque Mhkitaryan, dopo le numerose partite consecutive in cui era partito titolare.

Inter, dopo 6 mesi, torna il trio di centrocampo

Mhkitaryan partirà dalla panchina domani nella sfida con il Lecce. L’ex Roma era divenuto ormai un titolarissimo in seguito all’infortunio di Brozovic, ma domani l’Inter tornerà all’assetto di inizio stagione. Risale al 10 settembre, contro il Torino, l‘ultima volta in cui Barella, Brozovic e Calhanoglu sono scesi in campo insieme dal primo minuto.