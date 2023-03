Inter, Skriniar e Dimarco ancora a parte | La situazione

Inter, verso il Lecce ancora problemi

Se c’è una cosa che può migliorare la situazione in casa Inter ora è una bella e convincente prestazione contro il Lecce. Alla gara non ci si avvicina nel migliore dei modi però. Il mister Simone Inzaghi sperava di recuperare tranquillamente Skriniar e Dimarco, che invece anche ieri hanno svolto un lavoro personalizzato a parte. Se per lo slovacco ci sono pochissime speranze che sia della partita, ci sono ancora speranze per poter convocare l’esterno azzurro. Come riportato sulla Gazzetta dello Sport, non si rischierà nulla, perché non si vuole mettere in discussione la gara di Champions League contro il Porto.