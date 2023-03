Inzaghi e Inter a caccia del riscatto, le scelte per la sfida col Lecce

Inter, a caccia dei tre punti per dimenticare il Bologna

Il 25º turno del campionato di Serie A, questa settimana, comincia di venerdì con il super anticipo Napoli-Lazio. La capolista vola a +18 dall’Inter e ormai ha già praticamente messo in cassaforte lo scudetto mentre la Lazio, diversamente, è tenuta a vincere per allontanare la Roma che è alle calcagna a- 1 e provare a slittare dal 4º al 2° posto diretto. Il Napoli le vince tutte e vince anche l’ultima sfida contro l’Empoli, nonostante abbia giocato l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Mario Rui al 67′. Anche la Lazio batte la Sampdoria. Tre, invece, i match in programma sabato e si parte da Monza-Empoli: i padroni di casa cercheranno il riscatto dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Salernitana, contro un Empoli, se possibile, ancora più affamato a secco di vittorie dal 23 gennaio, quando ebbe la meglio sull’Inter. L’Atalanta, che vuole proteggere il suo 6º posto dalla Juve, non sta certo vivendo un momento rose e fiori: nelle ultime 5 partite, compresa la sfida di Coppa Italia con l’Inter, subisce ben 4 sconfitte e vince solo contro la Lazio. Sabato, alle 18:00, scenderà in campo contro l’Udinese che, a sua volta, non ottiene una vittoria dal 22 gennaio contro la Samp. Il sabato si chiude con Fiorentina-Milan: i padroni di casa, tranquilli a metà classifica, dopo la bella vittoria in Conference League sullo Sporting Braga, vincono anche sul Verona. I rossoneri sembrano ormai aver ritrovato la diretta via: la squadra di Pioli arriva da 4 vittorie consecutive, di cui l’ultima sulla Dea, compresa la sfida di UCL contro il Tottenham. Spezia-Hellas Verona da il via a questa domenica sportiva in un match che ha il sapore di scontro diretto per la salvezza: da una parte i liguri che non vincono dal 15 gennaio contro il Toro, dall’altra il Verona che arriva dalle sconfitte con Roma e Fiorentina. La Samp, in un periodo di buio totale, cercherà la via d’uscita contro una Salernitana uscita vincente dal match con il Monza. Alle 18:00, dopo la brutta disfatta contro il Bologna, l’Inter è tenuta a riscattarsi e a difendere il suo secondo posto, nella gara casalinga contro il Lecce. Anche i salentini perdono con il Sassuolo. Il secondo big match della 25′ giornata è Roma-Juventus: giallorossi incredibilmente sconfitti dalla Cremonese che incontrano una Juve, invece, trionfante dal derby della Mole. Sassuolo-Cremonese e Torino-Bologna, invece, i due posticipi. Nel primo, entrambe le squadre sono reduci da una vittoria, rispettivamente con Lecce e Roma mentre, nel secondo i granata arrivano dal 4-2 rifilato dalla Juventus e gli emiliani sono sicuramente soddisfatti per aver battuto l’Inter.

INTER-LECCE: I NUMERI

Amaro in bocca per i nerazzurri che anche quest’anno, esattamente come lo scorso che, però, costò caro, vengono annientati dal Bologna,costringendosi a -18 dal Napoli. Adesso l’Inter è chiamata alla reazione immediata, perché non può permettersi di lasciar andare un prezioso secondo posto. Analizzando gli ultimi 10 affronti tra Inter e Lecce, i numeri dicono che i nerazzurri vincono a mani basse il confronto: 7 le vittorie a favore dei meneghini, una sola per i salentini e 2 pareggi. Entrambi i pareggi sono terminati 1-1. In due occasioni il Lecce ha subito un’espulsione. I dati ci dicono anche che l’Inter non è andata a segno solo nell’unica sconfitta subita, mentre i salentini non hanno segnato in ben 5 partite su 10.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Buone notizie per Simone Inzaghi che, da adesso, può tornare a contare su Correa, mio malgrado, Dimarco e Skriniar. I padroni di casa, invece, ritrovano Di Francesco in attacco dopo il turno di squalifica già scontato perdendo, però, Baschirotto per la stessa ragione. Baroni. dovrà fare i conti anche con i diversi giocatori indisponibili: Demarku, Pongracic, Persson e Banda. Ceesay e Blin sono attualmente in vantaggio, rispettivamente, su Colombo e Gonzalez. Formazione tipo per Inzaghi che nel suo 3-5-2 affida la difesa dei pali a Onana, davanti a lui, in copertura, potrebbe già partire subito titolare Skriniar nel trio con De Vrij e Bastoni. A centrocampo Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e, sperando, Dimarco, mentre in avanti Inzaghi va verso la conferma del ritorno della coppia Lukaku-Lautaro.

4-3-3, invece, per il Lecce che scenderà in campo con Falcone in porta, Gendrey, Tuia, Umtiti e Gallo per i 4 di difesa, poi Blin, Hjulmand e Maleh in mezzo al campo e Strefezza, Ceesay e Di Francesco in avanti. Questa Inter non si può e non si deve permettere più cadute come quella, tra le altre, contro il Bologna. Bisogna reagire subito e contro il Lecce servirà una grande prova di reazione, motivazione e voglia di vincere e di guardare avanti ai prossimi impegni, senza perdere la concentrazione, considerando anche che dopo il Lecce (… e dopo lo Spezia) ad attendere l’Inter c’è il Porto, in trasferta.