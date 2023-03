Juventus, le novità sugli infortunati: ecco chi torna a disposizione di Allegri

Juventus, ecco le novità sugli infortunati: torna il centrocampista

Niente da fare per Arek Milik, tornerà dopo la sosta. L’attaccante polacco, fermatosi a fine gennaio per una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, tornerà con la squadra dopo la sosta per gli impegni delle nazionali di metà marzo.

Tuttavia, arrivano anche buone notizie dall’infermeria, poiché Fabio Miretti è tornato a disposizione di Allegri. Il giovane centrocampista ieri ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, in seguito il lavoro personalizzato per recuperare al meglio la condizione. Il classe 2003 torna a disposizione dopo tre settimane di stop per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra rimediata nella trasferta di Salerno.

Anche Kaio Jorge è sulla via della ripresa e vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Il brasiliano è tornato ad allenarsi a Continassa dopo più di un anno dalla rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro.