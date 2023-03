L’Atalanta non segna più. Finisce 0-0 con l’Udinese

Primo tempo con poche occasioni. Finisce 0-0

Inizia il secondo anticipo del sabato di Serie A tra Atalanta e Udinese. La prima grande occasione arriva al 17′ con Lovric che si lancia in area e tira un missile che, sfortunatamente per lui, esce largo sulla sinistra. Al 28′ sempre l’Udinese pericola questa volta con Beto, che uno contro uno con il portiere si fa ipnotizzare. Nessuna altra grande occasione per le due squadre, ma nel finale fioccano i cartellini gialli, ben 4 negli ultimi 10 minuti di gioco.

Nessun gol neanche nel scondo tempo.

Pochissime anche le occasioni nel secondo tempo. La gara non si vuole sbloccare, causa i tanti errori, soprattutto della squadra padrona di casa, che non trova il guizzo giusto. Allora al 75′ arriva la grande occasione per l’Udinese con Thauvin, che trova però attento Musso. All’84’ ci prova Muriel con un tiro da media distanza che però finisce abbastanza fuori misura. All’87’ grande occasione per Pasalic, ma il suo tiro finisce di poco fuori grazie ad una deviazione. Dopo 5 minuti di recupero però la partita finisce 0-0.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Ruggeri, De Roon, Koopmeiners (dal 41′ pt Ederson), Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. A disposizione: Sportiello, Rossi, Okoli, Muriel, Ederson, Zappacosta, Vorlicky, Pasalic, Soppy. Allenatore: Gasperini

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Arslan (dal 14′ st Pereyra), Walace, Lovric, Udogie; Success (dal 20′ st Thauvin), Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Abankwah, Buta, Samardzic, Thauvin, Pereyra, Pafundi. Allenatore: Sottil

Reti: –

Ammonizioni: Lovric, Rodrigo Becao, Ederson, Djimsiti, Ebosele

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa