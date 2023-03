Lazio, 200 presenze per Felipe Anderson | L’esterno brasiliano fondamentale di Sarri

Lazio, Felipe Anderson festeggia alla grande la presenza numero 200 in Serie A

Al centro del progetto biancoceleste, Felipe Anderson si sta rivelando uno degli uomini chiavi della Lazio di Sarri. Arrivato dal Santos nel 2013, il brasiliano è rimasto in biancoceleste fino al 2018. Ceduto agli inglesi del West Ham per 38 milioni di euro, l’esperienza in Premier non è stata brillante. Le prestazioni non esaltanti hanno convinto il club londinese a cederlo in prestito al Porto, nell’ottobre del 2020. Tornato alla Lazio nel 2021, Felipe Anderson sembra tornato ai vecchi livelli.

Felipe Anderson, le due carriere in biancoceleste

Dal 2013 al 2018, Felipe Anderson ha collezionato una serie di grandi prestazioni e un bottino di 137 presenze e 25 gol. Tornato dal periodo inglese, il brasiliano si è confermato al livello per periodo precedente ottenendo la presenza numero 200 in Serie A, proprio di ieri, nella vittoria al Maradona contro il Super Napoli di Spalletti. Felipe Anderson è arrivato a 259 presenze complessive diventando il brasiliano con numero maggiore di apparizioni in maglia biancoceleste.