Lazio, la vittoria che non ti aspettavi | I numeri dei biancocelesti di Sarri

Lazio, terzo successo di fila: ecco da quando non accadeva

Il percorso della Lazio e dell’Inter in questa stagione sono simili sotto molti aspetti, soprattutto per quanto riguardo la continuità. Entrambi i club portano a casa vittorie, magari realizzando imprese, per poi perdere punti per strada qualche giorno dopo, molto spesso affrontando squadre di calibro inferiore.

Analizzando più approfonditamente, la Lazio di Maurizio Sarri ha perso molti punti con le piccole, soprattutto da situazioni di vantaggio. Emblematico il pareggio per 2-2 con l’Empoli, con i toscani che hanno rimontato da 0-2. Come dimenticare la sconfitta con la Salernitana per 1-3 all’Olimpico, dopo che i biancocelesti avevano aperto le marcature con Zaccagni nel primo tempo. Brucia ancora la sconfitta con il Lecce per 2-1, dove ancora una volta i capitolini si sono fatti rimontare nel secondo tempo, dopo aver chiuso in vantaggio la prima parte di gioco.

Quella di ieri sera contro il Napoil è la terza vittoria consecutiva della Lazio, evento che non accadeva da ottobre, quando i successi furono 4 di fila. Questo dato ci dimostra come il fattore continuità sia quello che più manca a questa quadra.