Lazio, la vittoria di Napoli regala due dati statistici importanti

Lazio, eguagliato il record di clean sheet con la vittoria di Napoli

La Lazio si esalta per la vittoria di Napoli: i biancocelesti, con il successo contro la capolista, hanno agganciato il secondo posto in classifica in attesa delle gare di Inter e Milan, ma arriva anche un dato importante statistico importante. Eguagliato infatti il recorddi clean sheet esterni stagionali collezionati in una singola stagione: 8 come era accaduto nelle stagioni 1994/95 e 1999/00.

Lazio, seconda miglior difesa del campionato per Sarri

A far dormire sonni tranquilli a Sarri però, c’è anche il dato che conferisce ai biancocelesti la seconda miglior difesa del campionato insieme alla Juventus con sole 19 reti subite. I bianconeri però, devono ancora giocare domenica nel posticipo contro la Roma.