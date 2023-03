Lazio, Vecino esulta ancora: “In questo ruolo cerco di adattarmi. Per la Champions possiamo giocarcela con tutto”

Vecino: “Importantissimo aver portato a casa i tre punti”

Il giorno dopo la vittoria col Napoli, fanno ancora più risalto le parole di Matias Vecino, centrocampista della Lazio e match winner della gara ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole: “Ci voleva una prestazione del genere, di attenzione difensiva. In alcuni momenti abbiamo sofferto ma siamo stati bravi a rimanere lucidi e alla prima occasione l’abbiamo buttata dentro, in queste gare è così. Ce la sto mettendo tutta, ho giocato tanti anni in un centrocampo a due, ora davanti alla difesa è un ruolo che mi piace fare, cerco di adattarmi. Alla fine non volevo cambiare posizione perché avevo paura perdessimo l’equilibrio, invece è andata bene. Per noi ogni punto è la vita, vincere qui ci deve dare consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Chi sbaglierà di meno andrà in Champions. Gol? Ho cercato di calciare forte per non far ripartire il loro contropiede, è stato un bel gol, l’importante è che abbiamo vinto e portiamo a casa i tre punti”.