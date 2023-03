Milan, Leao squalificato porta a due soprese di formazione

Milan, oggi pronti dal 1′ Rebic e De Ketelaere

La squalifica di Rafel Leao per la sfida di oggi contro la Fiorentina, apre due nuovi scenari di formazione. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, oltre a Charles De Ketelare titolare, dal 1′ minuto dovrebbe tornare anche Ante Rebic, che non gioca dal primo minuto dalla sfida disastrosa contro il Sassuolo persa per 2-5, e che scendera in campo da ex. Il croato ricordiamo che ha giocato un’anno e mezzo nei viola, ma non visse sicuramente l’anno e mezzo più bello della sua carriera.