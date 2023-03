Milan, senti Montella: “Il Milan ha buone possibilità di passare con il Tottenham”

Milan, parla Montella: “Con la Fiorentina ottimo test per la Champions”

La partita di questa sera tra Fiorentina e Milan metterà Vincenzo Montella di fronte al suo passato. Il tecnico dell’Adana Demirspor ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport parlando proprio dell’incontro del Franchi e sulla possibilità di vedere un Milan distratto dall’impegno europeo: “Non credo, quando ci sono 4 giorni tra una partita e l’altra un tecnico ha il tempo per poter preparare bene due gare con gli stessi effettivi. Una partita come quella di Firenze può essere per il Milan è un grande test in vista del Tottenham”.