Milan, tutto in quattro giorni | Il piano di Pioli

Milan, il futuro passa dai prossimi 4 giorni

Il futuro di questa stagione passa da questi 4 giorni di fuoco: si parte oggi con la sfida alla Fiorentina per arrivare a mercoledì con la sfida, che vale i quarti di Champions League, al Tottenham. Dopo la cocente sconfitta contro il Sassuolo, il Milan e soprattutto Stefano Pioli è corso ai ripari. Il cambio modulo ha portato i suoi frutti, quattro vittorie consecutive con Champions inclusa. Ma stasera, come riporta la Gazzetta dello Sport, stasera si trova davanti una squadra che in difesa si sistema a quattro. Pioli dovrebbe confermare la difesa a 3, ma non ci sorprenderemmo se si sistemasse a specchio, con in porta il ritrovato Maignan. Potrebbe essere questa il vero cambiamento pioliano: modularsi sull’avversario.