Monza-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Monza-Empoli, i biancorossi cercano di cambiare rotta

Il Monza di Palladino affronterà l’Empoli per cercare di rimettersi in corsa, dopo le ultime uscite. Le sconfitte subite hanno ferito molto il Monza mostrando quella parte debole che Zanetti tenterà colpire per strappare punti.

Monza-Empoli, le probabili formazioni

Monza, 3-4-1-2: Di Gregorio; Marlon, Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Machin, Augusto; Pessina; Petagna, Caprari.

Empoli, 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Caputo.