Monza-Empoli, probabili formazioni e dove vederla in tv

Monza-Empoli, i toscani puntano al sorpasso

La sfida, valida per la 25ª giornata di Serie A, si giocherà allo stadio U-Power Stadium di Monza, il 4 marzo 2023, con il calcio d’inizio alle ore 15:00. L’Empoli, guidato da Paolo Zanetti, e il Monza, di Raffaele Palladino, sono entrambe alla ricerca di punti per proseguire il loro, finora ottimo, cammino in campionato. Le due squadre distano di un solo punto in classifica e, vincendo, i toscani riuscirebbero a scavalcare i brianzoli.

Le probabili formazioni di Monza-Empoli

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. All: Palladino

Squalificati: Donati

Indisponibili: Rovella

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. All: Zanetti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Destro, Tonelli, Cambiaghi

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle 14:30. La telecronaca della gara verrà svolta da Alberto Santi, accompagnato, nel ruolo di commentatore tecnico, da Alessandro Budel.