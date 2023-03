Pisa-Palermo 1-1 I rosanero sprecano e Sibilli li riacciuffa

I rosanero sprecano e Sibilli la pareggia

Cornice di pubblico da Serie A, con almeno mille palermitani presenti all’Arena Garibaldi, pomeriggio assolato bello spettacolo in campo e sugli spalti. Il Palermo spreca nel primo tempo, sbaglia un rigore, va in vantaggio con Di Mariano e sempre lui sbaglia il clamoroso raddoppio, con il Pisa che sta a guardare, E Si sa che la legge del calcio recita sempre la stessa cosa, se sbagli sei punti. d’Angelo nella ripresa ribalta la squadra e anche senza brillare riesce ad ottenere un punto grazie ad una prodezza di Sibilli. Gliozzi subito dopo, avrebbe la palla del raddoppio ma la spreca malamente, e sinceramente sarebbe stata una punizione troppo dura per i rosanero.