Reggina-Parma 0-1 El Mudo Vazquez decide il match del Granillo

Il Parma vince contro la Reggina

Il Parma vince contro la Reggina, i Ducali se al Tardini faticano in trasferta cambiano volto e vincono. Ottimo impatto di Camara, classe 2002, che serve palla di tacco per Ansaldi, il quale mette sul secondo palo, dove irrompe Vazquex di testa che insacca, ottava rete per El Mudo in questa stagione. Sempre Vazquez nel finale sbaglia il raddoppio a tu per tu con Colombi. Crisi nera per la squadra di Inzaghi, anche se il tecnico non pare in discussione.

Il tabellino

REGGINA-PARMA (67′ Vazquez)

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi (70′ Cicerelli), Cionek (45 Camporese), Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani (82′ Galabinov); Rivas (60′ Canotto), Strelec (60′ Gori), Ménez. a disposizione: Contini, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Inzaghi

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio (45′ Cobbaut), Circati, Ansaldi (72′ Zagaritis); Estevez; Benedyczak (57′ Camara), Sohm (78′ Juric), Bernabè, Man (57′ Zanimacchia); Vazquez. a disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Charepentier, Bonny, Coulibaly, Inglese. Allenatore: Pecchia

arbitro: Irrati di Pistoia

ammoniti: Delprato, Vazquez (P), Majer, Cionek, Di Chiara, Menez, Fabbian (R)

espulsi:

note, corner: 1-6; recupero: 1′ pt, ; spettatori: 8702