Reggina e Parma cercano la vittoria per sperare ancora

Entrambe le squadre occupano la zona play-off ma è necessaria un’inversione di rotta per mantenersi nelle prime otto posizioni. L’arbitro sarà Massimiliano Irrati di Pistoia. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Garantita la trasmissione in live streaming, anche dalle piattaforme DAZN e Helbiz

Reggina-Parma, le probabili formazioni

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Terranova, Liotti; Fabbian, Criseitg, Majer; Canotto, Menez, Rivas. All.: Inzaghi

Parma (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Balogh, Osorio, Ansaldi; Estevez; Zanimacchia, Bernabé, Juric, Man; Vazquez. All.: Pecchia