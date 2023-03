Roma, Mourinho punta ad esserci contro la Juventus | Le ultime

Roma, presentato il ricorso contro la squalifica di Mou

La Roma ieri ha presentato il ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta a Josè Mourinho dopo la gara contro la Cremonese: il tecnico giallorosso era stato espulso a inizio secondo tempo per le proteste seguite poi dal diverbio con il quarto uomo Serra, per il quale la Procura Federale ha aperto un’inchiesta.

Roma, poche speranze per Mourinho di sedersi in panchina contro la Juve

Come riporta oggi in edicola La Repubblica, pensare ad un’assoluzione completa per il portoghese, alla luce delle “espressioni ed illazioni gravemente offensive” nei confronti di Serra nello spogliatoio è molto difficile. Più probabile uno sconto di una giornata, con Mourinho in panchina già contro il Sassuolo.