Stoccarda-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla in tv

Stoccarda-Bayern Monaco, i bavaresi vogliono la vetta

La sfida, valida per la 23ª giornata di Bundesliga, si giocherà allo stadio Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, il 4 marzo 2023, con il calcio d’inizio previsto alle ore 18:30. Dopo la vittoria per 3-0 sui contendenti al titolo dell’Union Berlino, il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann rimane ora, momentaneamente, dietro solo al Borussia Dortmund, che riacciufferebbe in caso di vittoria nella sfida odierna. A cercare di impedirglielo ci sarà lo Stoccarda di Bruno Labbadia, che ha urgentemente bisogno di punti per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione.

Le probabili formazioni di Stoccarda-Bayern Monaco

Stoccarda (4-3-3): Bredlow; Sosa, Hiroki, Mavropanos, Anton; Haraguchi, Karazor, Endo; Fuhrich, Katompa-Mvumpa, Dias. All: Labbadia.

Indisponibili: Stenzel, Guirassy

Bayern Monaco (3-5-2): Sommer; Pavard, De Ligt, Stanisic; Coman, Musiala, Kimmich, Goretzka, Davies; Muller, Choupo-Moting. All: Nagelsmann

Indisponibili: Neuer, Mazraoui, Hernandez

Dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno; sarà possibile seguire la sfida anche in diretta streaming su Now TV.