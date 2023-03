Barcellona-Valencia, esame facile per Xavi

Xavi si ritrova per le mani l’occasione di fuggire in campionato. Il match contro il Valencia non dovrebbe subire imprevisti, ed è un’ottima occasione, visto che il Real Madrid affronterà il Betis. Valencia continua il suo cammino per cercare di uscire dalla zona retrocessione, ma questa partita sarà molto dura.

Barcellona-Valencia, le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Christensen, Araujo, Jordi Alba; Busquets, Kessié, de Jong; Ferran Torres, Raphinha, Ansu Fati.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Cömert, Diakhaby, Lato; Castillejo, Guillamón, Almeida, Musah; Hugo Duro, Samuel Lino.