Betis-Real Madrid, Ancelotti vede i tre punti

Il tecnico italiano vuole solo i tre punti contro il Betis, vista la brutta sconfitta in Copa del Rey, contro il Barcellona. In campionato la squadra di Ancelotti è distante sette lunghezze dal solito Barca: per avere un minimo di speranza di tenere viva la corsa al titolo, non sono ammessi errori in terra andalusa.

Betis-Real Madrid, le probabili formazion

Real Betis (4-2-3-1): Bravo; Abner, Luiz Felipe, Pezzella, Ruibal; Guardado, William Carvalho; Juanmi, Fekir, Luiz Henrique; Perez; Boye. Allenatore: Pellegrini.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Eder Militao, Rudiger, Nacho Fernandez; Camavinga, Kroos; Valverde, Modrid, Vinicius; Benzema. Allenatore: Ancelotti.