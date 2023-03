Calciomercato Inter, Xavi allontana le voci su un obiettivo nerazzurro | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Inter, Xavi: “Contento di Kessié”

Nelle scorse settimane si sono fatte sempre più consistenti le voci su un possibile approdo in nerazzurro del centrocampista del Barcellona, Frank Kessié. Xavi, allenatore del Barcellona – nella conferenza stampa per il match contro il Valencia valido per La Liga – ha deciso di mettere in chiavo la sua posizione riguardo al proprio rapporto con Kessié: “Siamo molto contenti di lui, sta avendo delle ottime performance. Perde pochi palloni e ha un buon tempismo per arrivare in area. Lavora per la squadra ed è generoso”.

Xavi: “Kessié sta crescendo”

Il tecnico ha aggiunto: “Queste partite gli stanno dando fiducia. Ha avuto pazienza e sarà importante. Sono molto contento di Frank”. Le parole dell’allenatore catalano allontanano ogni voce di mercato riguardando il centrocampista ivoriano. Kessié si allontana da un ritorno a Milano, sponda interista.