Calciomercato Lazio, nel mirino l’attaccante del Real Madrid | Occhio alla concorrenza

Calciomercato Lazio, obiettivo Mariano Diaz

La Lazio cerca un vice Immobile. Già nella sessione di gennaio i biancocelesti si sono attivati per cercare un nuovo attaccante da affiancare – o per far rifiatare – al proprio bomber. Proprio a gennaio la Lazio si è avvicinata all’attaccante dominicano del Real Madrid, Mariano Diaz.

Mariano Diaz, colpo a zero e concorrenza dalla Serie A

Secondo Marca, il calciatore sarebbe in scadenza contrattuale a giugno con il Real Madrid e potrebbe essere una grande occasioni per diversi club di Serie A. Diversi club puntano il dominicano, Atalanta e Torino su tutti. La Lazio potrebbe essere in vantaggio.