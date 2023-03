Calciomercato Milan, l’obiettivo verso il Benfica | Ecco di chi si tratta

Il Benfica punta un ex rossonero

Calciomercato Milan, Kerkez verso il Benfica

Il Milan ha ceduto Kerkez all’AZ Alkmar senza mai averlo visto in azione in prima squadra. Il calciatore sta sorprendendo in Olanda, tanto da catturare l’attenzione di diversi club europei. I rossoneri stressi avevano cercato nuovamente l’esterno 19enne ungherese. Kerkez è finito nel mirino del Benfica, secondo quanto Record.

Kerkez, incontro a breve tra le parti

Il Benfica perderà quasi certamente Grimaldo, cercato anche da Inter e Juventus, e potrebbe sostituirlo proprio con il calciatore ungherese. La destinazione piace a Kerkez ed è previsto un incontro tra la dirigenza del club lusitano e l’entourage del calciatore. 20 milioni è il prezzo fissata dagli olandesi. Il futuro di Kerkez potrebbe essere al Benfica.