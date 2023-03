Calciomercato, nuovo addio in casa Inter | Il motivo

Samaden lascia l’Inter | Le ultime

Arriva come un fulmine a ciel sereno la partenza di Samaden, dirigente dell’Inter. Questo il punto fatto da La Gazzetta dello Sport: “Negli scorsi giorni ha comunicato la sua decisione al presidente Zhang, all’ad Marotta e al ds Ausilio, al quale lo lega da anni una profonda amicizia. Durante il suo “regno” Samaden ha conquistato 16 scudetti e giocato in tutto 22 finali per il tricolore. E’ così diventato il dirigente più vincente della storia del calcio italiano a livello di settore giovanile”.

“La galleria dei trionfi di Samaden comprende 4 scudetti con la Primavera, altrettanti con l’Under 15, 3 con la Berretti, 3 con l’Under 17, 1 con l’Under 16 e 1 con l’Under 14. Alla lista però vanno aggiunte anche la NextGen 2011-12 con Stramaccioni in panchina, le 3 edizioni del Torneo di Viareggio, 5 Supercoppe e una Coppa Italia Primavera. Tra i successi, non su campo, però va sottolineato lo sviluppo di numerosi progetti tra i quali quello dei Centri di Formazione e quello “Educational” recentemente premiato dall’Eca”.

“L’Inter adesso andrà alla ricerca di un nuovo responsabile del vivaio, supervisionato dal vice ds Dario Baccin. Samaden invece dovrà scegliere tra le varie offerte che inevitabilmente gli arriveranno: dal 2010 collabora con la Figc e dal 2019 è coordinatore della sezione di sviluppo del calcio giovanile. Gravina lo stima molto. Non è però complicato immaginare che diversi club nei prossimi giorni busseranno alla sua porta”.