Calciomercato Roma, occhi sul centrocampista: arriva dalla Ligue 1

Pinto cerca soluzioni per il nuovo anno

Calciomercato Roma, Pinto vuole il giocatore

Il ds della Roma, Tiago Pinto, sta cercando di trovare nuove soluzioni per una “nuova” squadra. Infatti, secondo le richieste di Mourinho, il dirigente portoghese sarebbe incaricato di trovare un altro centrocampista. Sappiamo benissimo che i giallorossi non posso investire, perciò, si focalizzeranno su prestiti o parametri zero. Un’occasione c’è, ecco di chi si tratta,

Roma, Aouar per il centrocampo

Il calciatore del Lione, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza a giugno, perciò dovrà trovarsi una squadra. L’obiettivo del giocatore è seguire un progetto vincente, ed ovviamente, attenderà la fine della stagione per decidere la situazione migliore.