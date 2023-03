Inter-Lecce, Inzaghi chiamato a rialzare la testa

Una novità assoluta nel 4-3-3 del Lecce per la sfida contro l’Inter: per la prima volta in questo campionato non ci sarà Baschirotto, squalificato, al suo posto Tuia. Rispetto alla sconfitta di Bologna, torneranno dal primo minuto Acerbi e Barella: Bastoni completerà la difesa davanti a Onana.

Inter-Lecce, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All. Simone Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Marco Baroni