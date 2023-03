Juventus, Chiesa oggi devi chiudere il cerchio

Juventus, Chiesa torna a Roma

Oggi Federico Chiesa è il vero acquisto del mercato invernale della Juventus. Perché abbiamo già visto quanto è importante l’azzurro per la Juventus, quanto sia già tornato ad essere decisivo con un gol e 3 assist in pochissime partite, o spezzoni, giocate fino ad ora. Oggi torna sul campo dove 420 giorni fa aveva pianto lacrime amare, dove si era infortunato. Stasera Federico si gioca il posto di titolare con Di Maria, o in un tridente fantasioso con l’argentino e Vlahovic. Comunque vada, sarà la sua serata.