Juventus, Pogba ritrova Dybala | Olimpico ancora protagonista dei loro incontri

Juventus, Pogba contro Dybala: sfida tra 10

Roma–Juventus non è mai una partita come le altre. Nelle file bianconere è tornato Paul Pogba, grande assente della travagliata stagione juventina fino ad oggi. Il teatro di questa sera è l’Olimpico: lo stesso dell’ultima partita insieme in bianconero di Pogba e Dybala nella Coppa Italia del 2016 vinta per 1-0 sul Milan (rete di Morata).

Dybala vs. Pogba, passato contro futuro

Pogba e Dybala hanno giocato soltanto una stagione in bianconero, al termine della quale l’allora 10 bianconero, Paul Pogba, ha lasciato in eredità il prestigioso numero all’allora 21 bianconero, Paulo Dybala (numero 10 dalla stagione 2017/2018). I due calciatori si sono trovati a giocare contro nella fase a gironi della Champions League 2018/2019, l’argentino nella Juventus, il francese nel Manchester United. In quella occasione Dybala ha siglato la rete decisiva per bianconeri nella vittoria per 1-0 a Old Trafford, sconfitta per 2-1 al ritorno per i bianconeri. Pogba è tornato in bianconero questa estate, anno dell’addio di Dybala, passato a zero alla Roma. Prima sfida in Serie A da rivali – il francese è stato assente all’andata dell’Allianz – e chissà che uno dei due non possa decidere l’incontro.