La domenica del betting, Premier League e Serie A | Bonus di benvenuto

Grande classico in Premier League

Il più grande big match di Premier League va in scena oggi alle 17.30: Liverpool– Manchester United. La squadra di casa sta cercando di riprendere in mano il suo campionato dopo una prima parte molto triste. Gli ospiti invece stanno facendo una seconda parte di campionato davvero strepitosa, e sono galvanizzati dalla qualificazione in Europa League contro il Barcellona. I bookmakers vedono così il match: segno 1 a 2.45, segno X a 3.60 su Betfair e segno 2 a 3 su Sportbet.

Si vola in Italia

Alle 18 in Serie A, si gioca Inter–Lecce. La squadra di Simone Inzaghi deve rialzarsi dopo la sconfitta di Bologna, e cercare di tenere il passo Champions League. Ospiti che stanno dimostrando una buona solidità di squadra, ma oggi saranno privi del loro pilastro Baschirotto. I bookmakers vedono il segno 1 a 1.38, il segno X a 5.20 su Sportbet e il segno 2 a 10 su Betfair.