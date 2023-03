Le parole dell’ex biancoceleste

“La Lazio deve centrare la Champions League“, questo è l’imperativo di Giancarlo Oddi, ex biancoceleste. Per lui la rosa non è abbastanza lunga per tutte l competizioni, ma le possibilità di arrivare nei primi 4 posti è concreta. Poi esprime l’opinione su Sarri: “La squadra esprime i suoi concetti”. Anche su Provedel ha delle parole di elogio: “un gran portiere che dà sicurezza”, dato che ha tenuto inviolata la partita per 14 volte su 25 gare.