L’Inter torna alla vittoria: Lecce battuto 2-0

Per ora la decide Mkhitaryan

Inizia la gara tra Inter e Lecce. Prima fase di stallo, dove le due squadre non si espongono più di tanto. Qualche palla persa di troppo per i neroazzurri, e qualche contropiede che non viene sfruttato bene dai pugliesi. Ma sulla palla persa dal Lecce in uscita, è l’Inter a colpire in contropiede: Gosens cavalca sulla fascia sinistra, mette un cross radente il suolo, Barella stoppa, scarta il difensore e fornisce un pallone perfetto per Mkhitaryan che insacca la palla alle spalle di Falcone. Nessun’altra occasione da segnalare in questo primo tempo che finisce 1-0 per i padroni di casa.

La chiude Lautaro

Inizia il secondo tempo con gli stessi 22 del primo tempo. Al 53′ è subito 2-0 Inter. Dumfries mette una bella palla dietro dalla destra, dove trova tutto solo Lautaro Martinez che non si fa pregare e batte sul primo palo il portiere del Lecce. Partita che scorre tranquilla per l’Inter, che controlla senza troppi problemi il risultato. Giro di cambi per Simone Inzaghi che mette in campo Lukaku e Brozovic per far rifiatare un po’ Lautaro e Mkhitaryan. L’Inter torna alla vittoria.

TABELLINO

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries (dal 33′ st D’ambrosio), Barella, Calhanoglu (dal 33′ st Gagliardini), Mkhitaryan (dal 26′ st Brozovic), Gosens; Lautaro (dal 25′ st Lukaku), Dzeko. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Brozovic, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia (dal 20′ st Romagnoli), Umtiti, Pezzella; Maleh (dal 12′ st Blin), Hjulmand, Gonzalez; Strefezza (dal 12′ st Oudin), Ceesay, Di Francesco (dal 38′ st Banda). A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Helgason, Ceccaroni, Banda, Gallo, Oudin, Blin, Lemmens, Cassandro. Allenatore: Baroni.

Reti: al 29′ del pt Mkhitaryan, al 8′ del st Lautaro Martinez

Ammonizioni:

Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 3 minuti nel secondo tempo