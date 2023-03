Napoli, quanti cambi in vista dell’Atalanta | Spalletti rivoluziona la formazione

Possibile turn over in vista dell'Atalanta

Napoli, Spalletti pronto a cambiare le carte in vista del match contro l’Atalanta

La seconda sconfitta nel 2023, dopo una serie di vittorie invidiabili, non placa la voglia di vincere del Napoli. I partenopei, sconfitti al Maradona dalla Lazio, hanno l’occasione di riscattarsi in vista del prossimo incontro di Serie A (previsto per sabato prossimo), sempre al Maradona, contro l’Atalanta. Spalletti, però, deve fare i conti con la sfida di Champions contro l’Eintracht Francoforte, motivo per cui potrebbe rivoluzionare la formazione in vista del prossimo match di campionato, visto anche il grande vantaggio dall’Inter.

Spalletti, cambi tra centrocampo e attacco

Spalletti prova a dare spazio a coloro i quali hanno giocato meno ad oggi, seppur risultando spesso decisivi. Secondo Il Mattino, l’incontro contro l’Atalanta potrebbe essere l’occasione per Matteo Politano, Tanguy Ndombele e Eljif Elmas.