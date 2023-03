Pioli non ci sta: “Non pensavamo al Tottenham. De Ketelaere mi è piaciuto”

Sono queste le parole di Stefano Pioli nel post partita della sfida persa con la Fiorentina e in conferenza stampa:

I giocatori pensavano alla sfida con il Tottenham?

“No, assolutamente no. La Fiorentina ha fatto meglio di noi, giocando con più qualità e intensità. Non abbiamo corso bene. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene pur subendo due gol ma abbiamo anche avuto le occasioni per pareggiare la partita. A Londra sarà un’altra partita, faremo la migliore prestazione possibile. Non conta come ci arrivi a queste sfide. Per giocare la Champions l’anno prossimo bisogna arrivare nei primi quattro posto”.

Sulla prestazione:

“Ho visto tutte cose positive fino al riscaldamento, in campo siamo stati poco intensi. Palleggiare contro la Fiorentina era difficile, dovevamo cercare meglio la profondità”.

Come giudica la prestazione di De Ketelaere?

“Charles ha fatto delle buone cose ma non sempre si può andare sul singolo. Nessun problema, dobbiamo giocare meglio di squadra come abbiamo fatto contro l’Atalanta”.

Su Astori

“Con quello che ho vissuto tornare a giocare a Firenze è un’emozione particolare. Stasera ricorreva la data che ci ha ricordato di più quello che abbiamo vissuto insieme. Sono cose molto personali. Sul pubblico di Firenze tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sanno quanto era una bella persona. E’ bello vedere tutto questa comunione e voglia di ricordarlo con tanta emozione”.