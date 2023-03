Roma, caso Pellegrini: tifoseria spaccata a metà

Roma, Pellegrini al di sotto delle aspettative

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, è finito nel mirino della tifoseria dopo le pessime prestazioni mostrate in campo. Il Capitano della Roma non sembra esser più quello dello scorso anno e la causa dovrebbe essere questo infortunio che si porta da tempo, a cui non ha mai dato modo di recuperare a pieno. Il fatto che lui dica di stare bene non aiuta ne la squadra e ne il mister nelle scelte tattiche, perciò i tifosi chiedono chiarezza.

Roma, Pellegrini leader troppo silenzioso

Altro difetto che ha mostrato il Capitano della Roma, è quello di essere un leader troppo silenzioso. Abituati con De Rossi e Totti, che spronavano i giocatori a suon di urla, Pellegrini sembra esser solo un buon giocatore. Quelle capacità da leader e da trascinatore non sono nel suo carattere. Mourinho e la Roma hanno bisogno di ben altro.