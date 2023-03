Roma-Juventus, Mourinho sarà in panchina

Giallorossi e bianconeri contro in un match che rivelerà il futuro di entrambe. Mourinho ritrova Smalling in difesa e Abraham in attacco, sostenuto dal grande ex Dybala. Allegri recupera Locatelli dopo il turno di squalifica nel derby. Sulla fascia destra torna Juan Cuadrado.

Roma-Juventus, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.