Roma-Juventus, le ultimissime sulle formazioni

Roma-Juventus, Mourinho torna in panchina

Dopo la sospensione della squalifica, Mourinho è pronto a tornare in panchina per il big match contro la Juventus. Dybala sarà il protagonista della partita, ed ovviamente, Allegri dovrà prendere delle contro misure per fermare il talento argentino.

Roma-Juventus, le probabili

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Foti (vice)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All.: Allegri