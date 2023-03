Roma-Juventus, Mancini stende la Vecchia Signora: 1 a 0 all’Olimpico

Roma-Juventus, grande prestazione della squadra di Mou

Grande partita quella dell’Olimpico tra Roma e Juventus, che si sono date filo da torcere fino alla fine. Entrambe le squadre cercano la vittoria per continuare a rimanere in scia al quarto posto, che vorrebbe dire Champions League. Il primo tempo la Roma si è fatta avanti in un paio di occasioni ma quella più importante rimane l’affondo di Spinazzola, che non concretizza l’assist finale. Ottima partita per il numero 37 giallorosso. Mentre la Juventus ha tenuto il pallino del gioco per tutta la frazione di gioco creando anche l’occasione più eclatante, dei primi 45 minuti, con Rabiot che colpisce il palo di testa. Nel secondo tempo i giallorossi iniziano subito forte schiacciando la squadra di Allegri e al 54esimo trovano il gol del vantaggio, grazie ad un grande botta da fuori di Gianluca Mancini. 1 a 0. Si scaldano gli animi in campo, le squadre spingono, chi per chiuderla chi per pareggiarla. Tanto agonismo in mezzo al partita tirata fino all’ultimo momento. L’unica nota negativa è stata l’espulsione di Kean, appena entrato, per fallo di reazione su Mancini, rosso diretto. Grande vittoria della squadra di Mourinho.

Roma-Juventus, tabellino e risultato

Reti: 8′ st Mancini

Ammoniti: Locatelli, Matic, Cristante, Spinazzola, Kostic

Espulsi: Kean

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Cristante, Zalewski (18′ st Karsdorp); Wijnaldum (28′ st Abraham), Pellegrini; Dybala (28′ st Bove). A disp.: 99 Svilar, 63 Boer, 24 Kumbulla, 14 Llorente, 19 Celik, 52 Bove, 62 Volpato, 2 Karsdorp, 20 Camara, 92 El Shaarawy, 11 Belotti, 9 Abraham. All. Mourinho

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Alex Sandro (1′ st Bonucci), Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli (14′ st Chiesa), Locatelli, Rabiot, Locatelli (31′ st Paredes), Kostic (31′ st Pogba); Di Maria, Vlahovic. A disp.: 36 Perin, 23 Pinsoglio, 15 Gatti, 19 Bonucci, 24 Rugani, 10 Pogba, 20 Miretti, 32 Paredes, 45 Barrenechea, 7 Chiesa, 18 Kean, 43 Iling Jr, 30 Soulè. All. Allegri.