Per la Sampdoria ultima chiamata

Sampdoria-Salernitana, ultima spiaggia per Stankovic

La Sampdoria davanti ai propri tifosi ha un rendimento horror: zero vittorie, solo tre punti conquistati grazie ad altrettanti pareggi ed un misero bottino di tre gol. La sfida con la Salernitana, dopo essere scivolati all’ultimo posto in classifica, sa di ultima spiaggia per i blucerchiati.

Sampdoria-Salernitana, le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Lammers, Jesé.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Crnigoj, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek