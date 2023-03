Sampdoria-Salernitana, solo un pari per Stankovic: blucerchiati senza soluzioni

Sampdoria-Salernitana, tante occasioni ma nessun gol

Un bel match quello del Ferraris che ha visto protagoniste Sampdoria e Salernitana. Un primo tempo subito ad alti ritmi da entrambe le parti, ovviamente la posta in palio è alta. Tre punti vitali per cercare di uscire da l’incubo retrocessione. I blucerchiati tengono il pallino del gioco ma i ragazzi di Paulo Sousa sono molto più pericolosi. I tanti contrasti a centrocampo evidenziano la tanta voglia di conquistare i tre punti, ma alla fine del primo tempo è solo 0 a 0. Nel secondo tempo la trama non cambia, le due squadra concentrano il giocano maggiormente a centrocampo, tentando di creare qualche azione da gol. Termina il match con un brutto pareggio, nonostante ci siano state tante conclusione da entrambe le parti. Alla Salernitana non cambia le cose, ma Stankovic ora si aggrappa ad un miracolo.

Sampdoria-Salernitana, risultato e tabellino (0-0)

Ammonizioni: Nuytink, Daniljuc, Cuisance, Maggiore, Piatek

SAMPDORIA (3-4-2-1): Audero; Zanoli, Nuytinck (dal 15′ st Malagrida), Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello (dal 15′ st Murru); Sabiri (dal 34′ st Gunter), Cuisance (dal 34′ st De Luca); Jesè (dal 15′ st Quagliarella). A disposizione: Turk, Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Montevago, Paoletti. Allenatore: Dejan Stankovic

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia (dal 1′ st Mazzocchi), Coulibaly, Crnigoj (dal 1′ st Maggiore), Bradaric; Candreva (dal 28′ st Bohinen), Kastanos (dal 16′ st Dia); Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sorrentino, Bronn, Lovato, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Botheim, Bonazzoli, Valencia, Allenatore: Sousa