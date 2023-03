Spezia-Verona, che sfida per la salvezza

Spezia-Verona, tensione retrocessione

La tensione si taglierà a fette in questo scontro diretto che potrebbe rivoluzionare la lotta per la salvezza. Difficile ipotizzare un vincitore ma il rendimento tutt’altro che eccezionale del Verona lontano dai propri tifosi ci fa propendere per lo Spezia.

Spezia-Verona, le probabili formazioni

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Nzola, Verde.

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Tameze, Lazovic, Doig; Ngonge, Gaich.