Calciomercato Inter, Sabatini: “Brozovic separato in casa”

Calciomercato Inter, con Brozovic-Inter ai titoli di coda

Durante la puntata di Pressing, si è molto parlato del rendimento di Marcelo Brozovic. Il croato non sembra più essere inamovibile nella squadra di Simone Inzaghi e il suo futuro sembra sempre più lontano dall’Inter. Sandro Sabatini si è espresso così sul calciatore:

“Mi sembra che la storia di Brozovic all’Inter sia finita e che sia un piccolo separato in squadra. Una dinamica ampliata dagli infortuni, dal Mondiale e di non trovare il posto da titolare. Calhanoglu ora è il titolare in mezzo al campo: chi ha preso il posto del croato ha fatto molto bene”.