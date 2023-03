Calciomercato Juventus, il portiere del futuro è in casa | Ecco di chi si tratta

Secco no del portiere a Paratici

Calciomercato Juventus, Szczesny rifiuta il Tottenham

Uno degli uomini chiavi della Juventus delle ultime stagioni è, senza ombra di dubbio, il portiere polacco Wojciech Szczesny. Nelle ultime settimane il Tottenham avrebbe messo nel mirino il portiere bianconero. Fabio Paratici, ex ds della Juventus, avrebbe provato a convincere il polacco a intavolare una trattativa con club londinese, ma avrebbe ricevuto risposta negativa dal portiere.

Szczesny, il futuro è bianconero

Giovanni Albanese su Gazzetta.it ha parlato della volontà di Wojciech Szczesny di restare in bianconero. Tek vuole solo la Juventus, anche senza la qualificazione alla prossima Champions League. Il portiere ha un contratto fino al 2024, con opzione di estensione per un anno. Il polacco ha accolto la pesante eredità di Gigi Buffon e vuole continuare a difendere la porta bianconera anche in futuro.