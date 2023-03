Calciomercato Milan, attaccante e società devono fare in fretta col rinnovo

Il tempo stringe e le pressioni aumentano

La recente sessione di mercato invernale ha letteralmente lasciato a bocca asciutta le big del nostro campionato, Milan compresa. A differenza infatti, della scorsa estate dove ad arrivare della città lombarda furono De Ketelaere, Adli, Thiaw e Origi, stavolta a varcare la porta di Milanello non è stato nessuno. Probabilmente una politica societaria voluta, considerando il fatto che la stessa dinamica si ripeté anche lo scorso anno. Ora però con una campionato che si sta facendo avvincente perlopiù in ottica di entrata in Champions con 4 squadre appollaiate tutte li vicino (Inter, Lazio, Roma, Milan), l’esigenza di gettare le basi per il prossimo mercato comincia a farsi sentire. E’ vero molto dipenderà dal raggiungimento di tale obiettivo, ma in ogni caso Maldini e Massara si portano avanti col lavoro, soprattutto in ottica rinnovi ed anche perché la concorrenza è pronta in agguato a tentare l’attacco.

Calciomercato Milan, Guardiola scatenato

Una delle principali insidie per il Milan è rappresentata dal Manchester City di Guardiola. La squadra inglese starebbe infatti attendendo l’esito della questione legata al rinnovo di Leao, che a tutti gli effetti è un obiettivo del mercato dei Citizens. Con la firma di Bennacer che finalmente c’è stata, la questione Giroud che sembra prossima ad una conclusione positiva per i rossoneri con un rinnovo ormai certo, resta solo da attendere la questione legata alla punta portoghese. Sebbene la volontà di Leao e del Milan sia ancora quella di continuare insieme, fino a che non arriverà la tanto sperata firma, i campanelli d’allarme continueranno a suonare. E tali campanelli destano ancora parecchia preoccupazione. Il City infatti è pronto ad investire 300 milioni per portarsi a casa chi vuole lui. Con Gvardiol del Lipsia ormai prenotato e Bellingham del Borussia pronto a trasferirsi in Inghilterra, Rafael Leao rappresenterebbe l’ultimo tassello da aggiungere alle esigenze di mister Guardiola, scatenato e determinato più che mai ad ottenere ciò che vuole.