Calciomercato Milan, avviati i contatti con il centrocampista del Chelsea

Il Milan cerca in Premier League il giusto rinforzo per il suo centrocampo

Calciomercato Milan, il rinforzo a centrocampo arriva dalla Premier League

Bakayoko, Tomori, Giroud e ora Loftus-Cheek: Londra sta diventando il luogo d’acquisto preferito per il Milan. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, il Diavolo avrebbe avviato i contatti con il Chelsea per l’acquisto di Loftus-Cheek. In questa stagione, finora, il centrocampista ha collezionato 23 presenze tra Premier League, Champions League e Coppa di Lega.

Calciomercato Milan, il Chelsea chiede 25 Milan: Maldini ci pensa

Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, Loftus-Cheek ha un costo che si aggira sui 25 milioni. Per portarlo in rossonero, dunque, la dirigenza rossonera dovrà fare un grande sforzo economico, anche se in virtù dei buoni rapporti che vi sono tra le parti, gli inglesi potrebbero abbassare le proprie pretese. Inoltre, il giocatore andrà in scadenza di contratto con i Blues il 30 giugno 2024 e questo potrebbe rappresentare un ulteriore elemento che il Milan potrebbe sfruttare a suo favore per abbassare il costo d’acquisto.