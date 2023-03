Calciomercato Napoli, cinque big rischiano l’addio | I dettagli

Calciomercato Napoli, questione rinnovo per alcuni big

Il Napoli, in attesa di concludere la marcia trionfale in campionato, comincia a programmare il futuro partendo proprio dai big in rosa in attesa di un rinnovo contrattuale: i nomi in questione sono quelli di Meret, Zielinksi, Rrhamani, Lozano e soprattutto Victor Osimhen.

Mercato Napoli, in caso di mancato accordo si profila un rischio cessione

Come riportato da Il Mattino, il Napoli a tutti e cinque i giocatori ha promesso un rinnovo essendo il contratto in scadenza nel 2024. Senza rinnovo tutti e 5 rischiano di andare via per evitare un addio a parametro zero al gennaio successivo, ma il club di De Laurentiis è fiducioso di trovare una soluzione.