Calciomercato Roma, la Premier League vuole Abraham

Calciomercato Roma, offerte rispedite al mittente per Abraham

Noto da diverso tempo l’interessamento del Chelsea per Tammy Abraham, oggi il Daily Mirror fa un nome nuovo : il Manchester United. I Red Devils sono in cerca di un centroavanti e hanno messo nel mirino il calciatore giallorosso. La Roma però non ha intenzione in questo momento di privarsi del suo numero 9 perché nella mente di tutti c’è solo la qualificazione alla prossima Champions League. Pinto, per ora, ha infatti rispedito al mittente tutte le offerte ricevuto per il calciatore inglese.