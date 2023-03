Inter, il centrocampista è un caso: non gioca, ma viene convocato in nazionale

Inter, Brozovic nella lista di Dalic

Marcelo Brozovic non sta vivendo il suo miglior momento da quando è arrivato in nerazzurro. Il calciatore non gioca, spesso infortunato e con un rendimento al di sotto della media, nelle sporadiche apparizioni. Eppure viene convocato in nazionale. Infatti, Brozovic è finito nella lista di Dalic per gli incontri della nazionale croata.

Brozovic, la nazionale e il pericolo nuovo infortunio

Inzaghi ha da poco ritrovato il centrocampista croato. Poche presenze e il recupero, ma arriva la nazionale. Infatti, il ct croato ha convocato Brozovic per le qualificazioni a Euro2024, dove i croati se la vedranno con Galles e Turchia, il 25 e il 28 marzo. Brozovic ha subito un infortunio che lo ha tenuto fuori per diverso proprio in nazionale. Inter preoccupata e Brozovic è un caso.