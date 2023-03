Lazio, brutte notizie per Sarri: si ferma l’attaccante biancoceleste

Lazio, un nuovo ko per Immobile

Brutta tegola per la Lazio: Ciro Immobile di nuovo ai box. La sfortuna sembra si sia accanita contro di lui, visto che questo è il terzo infortunio stagionale. Per l’attaccante dei biancocelesti e della Nazionale italiana si teme una nuova lesione muscolare. L’ultimo infortunio, quello di primo grado alla coscia destra, lo tenne fuori 2 partite, mentre ora con molta probabilità, il centravanti tornerà dopo la sosta per le Nazionali, e di conseguenza salterà i match contro Az Alkmaar, Bologna e Roma.

Sarri non può permettersi di perdere Immobile per il rush finale, dunque meglio riposare per essere pronto per l’ultima parte di stagione. Contro l’AZ Alkmaar giocherà dunque Felipe Anderson nel ruolo di falso nueve.